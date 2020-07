Calciomercato Roma – Rivelazione sulla volontà di Perotti: le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – Diego Perotti, classe 1988, esterno offensivo argentino che, nell’estate 2016, la Roma prelevò dal Genoa per 9 milioni di euro, è stato uno dei punti di forza della compagine giallorossa in questi ultimi anni. Il contratto del ‘Monito‘ Perotti con il club capitolino, però, scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021 e, pertanto, al termine dell’attuale stagione la Roma potrebbe pensare di cederlo, visto anche un bilancio in profondo rosso da sistemare.

Del futuro di Perotti ha parlato, a ‘El Crack Deportivo‘, il padre Hugo, che ha rivelato, senza dubbio, quale sarebbe l’intenzione dell’ex calciatore del Siviglia per la prossima stagione: “Tornare al Boca Juniors è una della cose che ha in mente – le sue parole, riportate da ‘Vocegiallorossa.it’ – Ha ancora un anno alla Roma, ma so che ci sono due squadre in Europa che se lo vogliono portare via. Lui ha una voglia davvero grande di tornare al Boca Juniors e solo che i tifosi lo vogliono. Inoltre ammetto che vederlo alzare una Copa Libertadores con la maglia del Boca sarebbe il sogno della mia vita. Direi: “ok, la mia vita può finire qui“.

Adesso, quindi, toccherà alla Roma ed al Boca Juniors trovare un eventuale accordo per il trasferimento di Perotti in Argentina.