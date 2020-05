Calciomercato Roma – Occhi su Tomiyasu: scambio con il Bologna | News

CALCIOMERCATO ROMA – Prelevato la scorsa estate dai belgi del Sint-Truiden per 9 milioni di euro, geniale intuizione del ‘deus ex machina‘ rossoblu, Walter Sabatini, il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu, finora, ha disputato un’ottima prima stagione in Italia con la maglia del Bologna.

Classe 1998, in grado di giocare tanto da centrale quanto da terzino destro, Tomiyasu ha collezionato 20 presenze in Serie A ed una in Coppa Italia, dimostrandosi calciatore affidabile e dalle ottime prospettive: giovanissimo, ha infatti ancora ampi margini di miglioramento. E la Roma ha messo gli occhi su di lui.

Lo riporta ‘todofichajes.com‘, che spiega come i giallorossi, oltre ad averlo cerchiato in rosso nella propria agenda, avrebbero già avviato i primi contatti con il Bologna per Tomiyasu. Il club felsineo non vorrebbe privarsi del difensore nipponico, ma potrebbe capitolare dinanzi un’ottima offerta.

L’idea della Roma di Paulo Fonseca è chiara: per Tomiyasu offrirebbe soldi ed una contropartita tecnica che, probabilmente, accontenterebbe il Bologna: il duttile difensore brasiliano Juan Jesús. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>