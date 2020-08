Calciomercato Roma – Occhi su Castrovilli: ecco le contropartite | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la Roma ci sta seriamente provando per Gaetano Castrovilli.

Classe 1997, centrocampista della Fiorentina, Castrovilli è stato la rivelazione stagionale della squadra viola, nonostante una stagione di transizione per la compagine allenata da Vincenzo Montella prima e da Giuseppe Iachini poi.

In campo, Castrovilli ha convinto sempre, è stato un trascinatore, è entrato nel giro della Nazionale Italiana ed i giallorossi vorrebbero strapparlo al club presieduto da Rocco Commisso.

Il calciatore, che i viola comunque non vorrebbero cedere, ha una valutazione di mercato sui 35 milioni di euro e guadagna, attualmente, 1,5 milioni di euro netti a stagione.

La Roma vorrebbe provare a convincere la Fiorentina inserendo, nell’operazione, qualche contropartita tecnica che possa piacere a Iachini: sul piatto, i nomi di Alessandro Florenzi, Juan Jesus e del giovane Riccardo Calafiori.

Commisso cederà alla tentazione di vendere Castrovilli, nonostante abbia già promesso a Federico Chiesa che lo avrebbe lasciato andare via in questa sessione di mercato? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

