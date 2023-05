Roma, Mourinho giura: “Nessun contatto con altri club” | VIDEO

José Mourinho, allenatore della Roma, ha negato 'rumors' di calciomercato che lo riguardano alla vigilia della finale di Europa League

Alla vigilia della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, in programma questa sera (ore 21:00) alla 'Puskás Aréna' di Budapest (Ungheria), il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Per l'occasione, lo Speciale One ha anche commentato i 'rumors' di calciomercato che lo riguardano e che, ogni giorno, lo 'spingono' fuori da Trigoria, avvicinandolo ad altri club. Ecco, nel video, le parole del tecnico portoghese sulla questione