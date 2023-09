Roma, Tiago Pinto: “Matic? Non me l’aspettavo. Su Frattesi …” | VIDEO

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato in conferenza stampa dell'addio di Nemanja Matic ai colori giallorossi ma non soltanto

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ieri in conferenza stampa a Trigoria. Il dirigente lusitano si è soffermato, in particolare, anche su come è andato il calciomercato estivo per i giallorossi, particolarmente attivi sia sul fronte entrate sia sul fronte uscite. Tiago Pinto ha parlato dell'addio di Nemanja Matic, andato al Rennes e del mancato ritorno di Davide Frattesi, finito all'Inter. Il video