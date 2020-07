Calciomercato Roma – Le ultime sul futuro di Pau López | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Arrivato alla Roma nell’estate 2019 dal Betis per un’operazione da 30 milioni di euro complessivi, il portiere spagnolo Pau López, classe 1994, è stato autore di una stagione tutto sommato positiva. Le sue buone prestazioni nella Capitale hanno attirato diversi club su di lui.

Pau López, in particolare, piace in Inghilterra, in Francia e, logicamente, in Spagna ma, ad oggi, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, di tante manifestazioni di interesse non ce n’è una, al momento, che si sia tramutata in un’offerta reale per il club presieduto da James Pallotta.

In presenza di una proposta economica importante, almeno della stessa cifra con la quale è stato pagato, la Roma non si opporrebbe alla cessione di Pau López, sul quale, però, i giallorossi vorrebbero puntare anche nella prossima stagione. Sono altri, infatti, i calciatori che la Roma sta valutando di cedere per risanare il bilancio.

Nella fattispecie, si tratta di Juan Jesus, Federico Fazio, Javier Pastore, Diego Perotti, Cengiz Ünder e Justin Kluivert. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

