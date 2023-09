Roma, Tiago Pinto: “Dybala con noi almeno altre due stagioni” | VIDEO

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato di Paulo Dybala durante la conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio a Trigoria

Conferenza stampa, ieri a Trigoria, per Tiago Pinto, general manager della Roma. Il dirigente portoghese ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa tra campo e calciomercato. Ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993 che, nel suo contratto, ha delle clausole di rescissione valide per l'Italia e per l'estero. Ecco le parole di Tiago Pinto sulla 'Joya' nel video