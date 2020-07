Calciomercato Roma – Delusione Pau López: sarà scaricato? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nella Capitale si mormora ancora, e tanto, sull’errore del portiere spagnolo Pau López in occasione di Torino-Roma 2-3 sul secondo gol dei granata, quello che aveva riaperto la partita e messo a rischio il quinto posto in classifica della squadra di Paulo Fonseca.

Pau López, pagato quasi 30 milioni di euro tra parte fissa, bonus e la rinuncia alla percentuale sulla rivendita di Antonio Sanabria, sta vivendo un 2020 da incubo rispetto a quanto aveva fatto vedere nella prima parte della stagione. Presumibilmente, il 6 agosto, per Siviglia-Roma di Europa League il suo posto tra i pali sarà preso da Antonio Mirante.

E, a fine stagione, addirittura, potrebbe consumarsi già il divorzio, dopo una sola stagione, tra la Roma e l’ex estremo difensore del Betis: secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘ Franco Baldini, consulente del club giallorosso, avrebbe contattato diversi club inglesi, nelle ultime ore, per proporre Pau López ma ha realizzato come l’interesse per il portiere in Premier League sia scemato.

Società come West Ham e Newcastle, che sembravano interessate, ora avrebbero fatto un passo indietro, un po’ per via del rendimento altalenante del numero 13 iberico, un po’ perché la Roma vorrebbe ricavare 25 milioni di euro dalla sua cessione. Baldini, dunque, proverà a sondare ora il mercato spagnolo e francese per piazzare Pau López. Poi, per la Roma, sarà tempo di pensare al sostituto.

Piace Pierluigi Gollini (Atalanta), ma nella lista del club giallorosso ci sono anche Alessio Cragno (Cagliari) e Salvatore Sirigu (Torino). CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

