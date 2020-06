Calciomercato Roma – Accelerata per Cavani: le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo aver chiuso con Pedro Rodríguez, che arriverà alla Roma, nella prossima stagione, gratificato da un contratto biennale (con opzione sulla terza stagione) da 3 milioni di euro netti l’anno più bonus, il club giallorosso, a quanto pare, sta puntando un altro parametro zero di assoluta qualità.

Dall’Uruguay, infatti, continuano a parlare di un forte interesse della Roma per Edinson Cavani, come Pedro classe 1987, il quale si libererà, da domani, dal PSG senza concludere la stagione con la squadra di Thomas Tuchel. Secondo il noto giornalista Gonzalo Ronchi, questa sarebbe una settimana chiave per l’arrivo di Cavani alla Roma.

Ad oggi, infatti, quella giallorossa sarebbe l'offerta più importante pervenuta sul tavolo dell'ex Palermo e Napoli e del suo entourage. Si tratterebbe di un contratto triennale sulle cui cifre, però, c'è ancora un certo riserbo. Il 'Matador', dunque, si prepara a tornare in Italia? Ancora qualche giorno e sapremo se il corteggiamento della Roma sarà andato a buon fine.