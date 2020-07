CALCIOMERCATO – Richiesta assurde, Rangnick lo molla / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan è alla ricerca di almeno un difensore nel prossimo calciomercato, non è un mistero. Sul taccuino di Ralf Rangnick, manager tedesco destinato al club rossonero, ci sono tantissimi nomi. La prima scelta è probabilmente Dayot Upamecano, ma il prezzo è troppo elevato (45 milioni). Ecco perché si cercano soluzioni alternative e tra queste c’è anche Kristoffer Ajer, difensore norvegese, classe 1998, di proprietà del Celtic. Piace molto a Rangnick, che ha già avviato i contatti con i suoi agenti, ma arrivarci non sarà affatto facile. In primis perché c’è una foltissima concorrenza di squadre inglesi, Leicester su tutte; poi perché il club scozzese ne fa una valutazione altissima: tra i 20 e i 25 milioni. Cifra che il Milan non vuole spendere (tra età, periodo e campionato di provenienza lo valuta circa 2,7 milioni) e soprattutto non può spendere (il budget totale è di 75 milioni, l’obiettivo è prendere giovani a poco prezzo). Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

