CALCIOMERCATO – Rangnick vuole Nagelsmann con sé / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Tutto confermato, salvo clamorose sorprese, Ralf Rangnick arriverà al Milan al termine di questa stagione. Il tedesco, però, non ricoprirà il ruolo di manager alla inglese come si pensava. Rangnick vorrebbe solo il ruolo da direttore tecnico con pieni poteri sul mercato, sostituendo di fatto Paolo Maldini. Per la panchina si porterebbe dal RB Lipsia un suo pupillo: Julian Nagelsmann. Lo segue dagli inizi della carriera e ne ha apprezzato la crescita: arrivato come vice all’Hoffenheim un anno e mezzo dopo l’addio di Rangnick, è poi diventato allenatore dell’Under 19 e nel 2016 della prima squadra. Lo scorso anno Rangnick ha voluto premiare la crescita di Nagelsmann, scegliendolo come suo erede sulla panchina del RB Lipsia. Ora potrebbe continuare il connubio al Milan. Nella video news le ultime. Per maggiori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

