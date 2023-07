Skriniar: “PSG tra i migliori club al mondo: sono pronto!” | VIDEO

Milan Skriniar, ex difensore dell'Inter, presentato come nuovo acquisto del PSG. Ecco la sua prima intervista ai canali ufficiali del club

Milan Skriniar, classe 1995, ex difensore di Sampdoria e Inter, si è trasferito ieri ufficialmente al PSG a parametro zero. Lo slovacco ha firmato un contratto di cinque anni, con scadenza 30 giugno 2028, con la società presieduta da Nasser Al-Khelaïfi. In questo video, pubblicato sui canali ufficiali del club Campione di Francia in carica, ecco la prima intervista di Skriniar da giocatore dei parigini