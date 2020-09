CALCIOMERCATO – Pioli chiede rinforzi in difesa: i nomi / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha le idee molto chiare sul mercato e Stefano Pioli è in continuo contatto con la dirigenza. C’è unità di intenti ed è per questo che tutti sanno benissimo che al momento la vera priorità è un difensore centrale. I rossoneri hanno solo il capitano Alessio Romagnoli e Simon Kjaer di buona affidabilità, ma al momento nessuno dei due è a disposizione. Per il resto c’è un giovane come Matteo Gabbia, un non ancora pronto Leo Duarte e un infortunato Mateo Musacchio. Il Mister rossonero ha chiesto rinforzi e dunque ecco i possibili nuovi arrivi. Nella video news le ultime.

