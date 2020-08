CALCIOMERCATO – Pessina può tornare: ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha messo nel mirino Matteo Pessina. Il centrocampista classe 1997 ha giocato l’ultima stagione con la maglia dell’Hellas Verona ed è al momento “diviso” tra scaligeri e Atalanta. Il cartellino è infatti di proprietà degli orobici, che stanno aspettando di capire se l’Hellas eserciterà il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni o no. Nel caso in cui i gialloblù dovessero acquistarlo, l’Atalanta probabilmente eserciterebbe il diritto di controriscatto fissato a 5 milioni.

In entrambi i casi, il Milan andrebbe a trattare con il club proprietario del cartellino, che probabilmente sarà l’Atalanta. Se così fosse, i rossoneri avrebbero uno sconto di circa il 40%, poiché al momento della cessione all’Atalanta i rossoneri hanno inserito una clausola per cui il ricavato di una futura cessione sarebbe andato in quella percentuale al Milan. Questo permetterebbe al club di via Aldo Rossi di acquistarlo a una cifra non superiore ai 6,5 milioni. Nella video news, intanto, scopriamo di più su Pessina.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>