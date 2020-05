Calciomercato Napoli – Via Callejón: ecco i tre possibili sostituti | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Al termine dell’attuale stagione si concluderà, dopo ben sette anni, l’avventura di José María Callejón nel Napoli. Il numero 7 azzurro, classe 1987, lascerà il club presieduto da Aurelio De Laurentiis a parametro zero, poiché ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza.

Il futuro di Callejón è in Spagna, paese natìo lasciato nel 2013, per approdare in Italia, dopo aver vestito le maglie di Espanyol e Real Madrid. Lo attende l’Andalusia: tanto il Siviglia quanto il Betis sono pronte a metterlo sotto contratto ma, secondo ‘Estadio Deportivo‘, anche Valencia e Villarreal sembrano interessate ad un calciatore che, in azzurro, ha segnato ben 80 gol.

Ma il Napoli come intenderà sostituire Callejón? I nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, sono tre: secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, corrispondono a quelli di Jérémie Boga (Sassuolo), Riccardo Orsolini (Bologna), entrambi nel mirino anche del Milan, e, infine, Milot Rashica (Werder Brema). CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>