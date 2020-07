Calciomercato Napoli – Ünder sempre più vicino agli azzurri | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Tempo‘ oggi in edicola, in questi giorni Roma e Napoli hanno portato avanti i contatti per Cengiz Ünder, classe 1997, esterno offensivo turco della formazione di Paulo Fonseca: al termine dell’attuale stagione sportiva il calciatore si trasferirà alla corte di Gennaro Gattuso.

Guido Fienga, CEO giallorosso, ha trovato infatti un accordo con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis sulla base di 30 milioni di euro per la cessione di Ünder al Napoli a titolo definitivo: bella plusvalenza per le casse della Roma, con l’affare che verrà ufficializzato, si legge, entro una decina di giorni, non appena, dunque, il campionato di Serie A 2019-2020 sarà terminato. Tardivo, quindi, l’inserimento della Juventus sull’ex calciatore dell’Istanbul Başakşehir.

Trasferendosi dalla Roma al Napoli, Ünder sarebbe il secondo giocatore, nell’arco di dodici mesi, a compiere questo tragitto: l’anno scorso, infatti, per 22 milioni di euro in contanti più il cartellino di Amadou Diawara, era toccato al difensore greco Kostas Manolas. Per Ünder, in questa stagione, 22 presenze e 3 gol tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

