Calciomercato Napoli – Ufficiale il rinnovo di Mertens: i dettagli | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Proprio nel giorno di Napoli-Juventus, finale della Coppa Italia 2020, in programma questa sera alle ore 21:00 allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma, arriva una bella notizia per il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Dries Mertens, classe 1987, attaccante belga accostato dai ‘rumors‘ di calciomercato a numerose squadre in Italia ed in Europa negli ultimi mesi, ha infatti apposto la sua firma sul contratto che lo legherà nuovamente al Napoli per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2022.

L’attuale accordo tra Mertens, top scorer di tutti i tempi del club campano con 122 reti, davanti a mostri sacri quali Marek Hamšík e Diego Armando Maradona, sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno.

“Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries“, ha twittato De Laurentiis per annunciare l’avvenuto rinnovo. Lo stesso Mertens, sempre su ‘Twitter‘, ha commentato così la lieta novella: “La storia continua …“

Nel nuovo contratto di Mertens con il Napoli dovrebbe esserci, secondo 'Sky Sport', anche un'opzione sulla terza stagione.