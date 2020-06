Calciomercato Napoli – Quattro opzioni per sostituire Koulibaly | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come noto, molto probabilmente, al termine della stagione le strade del Napoli e di Kalidou Koulibaly si separeranno dopo sei anni.

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sempre valutato Koulibaly, classe 1991, poderoso difensore centrale senegalese, almeno 100 milioni di euro.

Presumibilmente, però, sarà ceduto per qualcosa di meno. Il Manchester United, infatti, sarebbe pronto ad investire 80 milioni di euro per Koulibaly e questa volta, dopo tanti rifiuti, De Laurentiis potrebbe far partire il suo centrale.

Con i soldi della cessione di Koulibaly, poi, gli azzurri daranno la caccia al suo sostituto. Sono quattro, secondo il ‘Corriere dello Sport‘, i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per il futuro.

Si tratta del brasiliano Gabriel Magalhães del Lille, dell’argentino Germán Pezzella e del serbo Nikola Milenkovic, entrambi della Fiorentina e, sullo sfondo, resiste anche l’opzione del belga Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham.

Ad ogni modo, in casa Napoli, questa sarà un’estate di grandi cambiamenti … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>