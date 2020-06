Calciomercato Napoli – Pazza idea di De Laurentiis: torna Cavani? | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Così come ufficialmente annunciato da Leonardo, direttore sportivo del PSG, qualche giorno fa in conferenza stampa, il centravanti uruguaiano Edinson Cavani, classe 1987, lascerà il club Campione di Francia in carica al termine di questa stagione.

Il contratto del ‘Matador‘ con il PSG, infatti, scadrà il 30 giugno ma verrà prorogato fino al 31 agosto, nuovo termine dell’annata 2019-2020, data entro la quale i parigini sperano di essere andati piuttosto avanti in Champions League. A quel punto, sarà separazione tra le parti, dopo sette anni insieme, e, finora, 200 gol in 301 gare.

Quale futuro, ora, attenderà Cavani? Il suo manager, Walter Guglielmone, ha spiegato come l’attaccante vorrà ascoltare tutte le offerte pervenute prima di prendere una decisione definitiva: il bomber sudamericano è stato accostato a Boca Juniors, San Paolo, Flamengo e Internacional ma preferirebbe restare in Europa.

Piace all’Inter ma, secondo quanto riferito dalla stampa francese, potrebbe concretizzarsi un clamoroso ritorno di Cavani al Napoli, club in cui ha militato dal 2010 al 2013, segnando 104 gol in 138 gare totali. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ci sta pensando seriamente. Cavani arriverebbe per sostituire il partente Arkadiusz Milik, nel mirino della Juventus.

Cavani-Napoli, quindi, è un'operazione possibile? Sì, a patto che il 'Matador' abbassi sensibilmente le pretese su un ingaggio, che, al PSG, era di 12 milioni di euro netti a stagione …