Calciomercato Napoli – Doppio colpo in vista per De Laurentiis | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ancora raggiante per la conquista della Coppa Italia, vuole regalare al suo tecnico Gennaro Gattuso un paio di rinforzi di assoluta qualità in vista della prossima stagione. Attraverso il mercato, infatti, il Napoli potrà irrobustire ulteriormente una squadra già molto forte che, però, perderà qualche elemento pregiato, come, ad esempio, José María Callejón e, probabilmente, Arkadiusz Milik.

Gli obiettivi di De Laurentiis, al momento, sono un difensore ed un attaccante di livello internazionale. Entrambi individuati in casa Lille: si tratta del centrale brasiliano Gabriel Magalhães, classe 1997 e del centravanti nigeriano Victor Osimhen, classe 1998. Sono loro i maggiori indiziati a vestire la maglia della squadra campana nella stagione 2020-2021. Osimhen, qualche giorno fa, è stato a Napoli, ha visto la città, gli è piaciuta e si sarebbe convinto al trasferimento.

Ecco perché De Laurentiis vorrebbe chiudere al più presto il duplice acquisto: secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, i contatti tra le parti si sarebbero intensificati ed è previsto un nuovo colloquio telefonico tra De Laurentiis ed il Presidente del Lille per velocizzare l’operazione. Il Napoli, per il doppio colpo, verserebbe nelle casse del club francese ben 85 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>