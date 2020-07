Calciomercato Milan – Vuole i rossoneri: c’è il like su Instagram! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan di Ralf Rangnick sta, lentamente, prendendo forma. I rossoneri appaiono fermi sul mercato, concentrati sul finire al meglio la stagione, come effettivamente sta avvenendo, ma in realtà Rangnick è già al lavoro per costruire la squadra dei prossimi anni. Uno degli obiettivi principali, neanche troppo nascosto, è Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del RB Salisburgo.

Classe 2000, può giocare da mezzala, ma anche da trequartista o da esterno di centrocampo. Il Milan lo considera il perfetto erede di Giacomo Bonaventura che, come noto, a fine stagione si libererà a parametro zero. Su Szoboszlai, però, c’è il forte interesse anche di molti altri club, sia in Europa che in Italia, dove però Lazio e Napoli fanno sul serio.

Il Milan, tuttavia, resta forse la prima scelta del giocatore. Rangnick lo conosce bene e lui conosce Rangnick, con il quale sarebbe pronto a lavorare anche in rossonero. Szoboszlai non pare neanche così attento a nascondere questa preferenza. Nelle ultime ore, infatti, è apparso l’ennesimo indizio: un like a un post pubblicato su Instagram dal noto portale Transfermarkt che riportava le voci che, appunto, lo volessero vicino al Milan.

Il numero 14 del club austriaco ha lasciato il proprio “mi piace”. Segnale chiaro ed evidente: Szoboszlai vorrebbe giocare nel Milan. A questo punto la palla passa ovviamente ai club. Rangnick è al lavoro per riuscire ad ottenerlo, ma la richiesta del Salisburgo è parecchio alta. Il club di via Aldo Rossi non vorrebbe superare i 13,5 milioni, quanto meno di parte fissa. A questi potrebbero aggiungersi invece vari bonus. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>