VIDEO MILAN – Il Milan potrebbe puntare su Cengiz Under, esterno turco della Roma, per rinforzare le fasce. Matteo Politano dell‘Inter è quasi sfumato, proprio per andare in giallorosso e i rossoneri hanno deciso di puntare su Under. Possibile anche uno scambio con Jesús Suso. In questa video news abbiamo selezionato alcuni dei gol più belli di Under.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android