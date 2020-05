Calciomercato Milan – Un ex piace a Inter, Juventus e Real Madrid! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Cresciuto nel Milan, ha esordito con il Milan ed è diventato grande con il Milan. Poi, però, la troppa voglia di arrivare al top in fretta da una parte e la poca fiducia in lui dall’altra, hanno portato Manuel Locatelli a passare al Sassuolo. Tra i due, chi aveva ragione sembra essere proprio il centrocampista classe 1998. Locatelli è stato autore di una splendida stagione fino a questo momento, tanto da guadagnarsi la convocazione con l’Italia. I rossoneri lo hanno lasciato andare per soli 14 milioni, oggi si è rivalutato e se non fosse per l’emergenza Coronavirus costerebbe anche molto di più dei 15,5 milioni che riporta Transfermarkt.

Si era parlato anche di un possibile diritto di recompra da parte del Milan, ma così non è. I rossoneri hanno preferito incassare più cash in quel momento e non inserire la recompra. Così i neroverdi possono tranquillamente valutare proposte. Molto attenta la Juventus, che lo segue da tempo e che sarebbe una destinazione decisamente gradita per Locatelli. I bianconeri lo avevano contattato già ai tempi del Milan, ma era stato proprio Locatelli a preferire un club in cui crescere e maturare. Attenzione però alla concorrenza dell’Inter. Piace molto sia a Giuseppe Marotta che a Piero Ausilio. Così potrebbe scatenarsi un derby di mercato tra bianconeri e nerazzurri in estate.

Non è finita qui. Perchè c’è un’altra squadra clamorosamente interessata a Locatelli: si tratta del Real Madrid. I Blancos lo avrebbero messo nel mirino per sostituire un partente Luka Modric, che cambierà aria in estate avendo il contratto in scadenza nel 2021 e che tra l’altro è sempre in orbita Milan. Il Real conta di ricavare almeno 12 milioni dal croato, poi da reinvestire con una piccola aggiunta proprio su Locatelli. Aumentano quindi i rimpianti in casa Milan, con Locatelli che sembra destinato a entrare a far parte del grande calcio. Intanto i rossoneri sono vicini a un campione LEGGI LA NOTIZIA >>>

