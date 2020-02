VIDEO MILAN – Sembra più che una semplice idea il ritorno di Thiago Silva in rossonero. Dopo Zlatan Ibrahimovic, anche la seconda dolorosa cessione del 2012 potrebbe tornare al Milan. Il brasiliano è in scadenza col Paris Saint-Germain e arriverebbe a costo zero. Tanti pareri positivi, ma qualche dubbio c’è. Nella video news i pro e i contro di un Thiago-Bis.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android