Calciomercato Milan – Thiago Silva, i numeri strepitosi del brasiliano | VIDEO

VIDEO MILAN – Dopo le partenze di Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva nel 2012, il Milan non si è mai veramente ripreso. Da quella data fino ad oggi, i rossoneri non sono mai riusciti a costruire una squadra veramente competitiva. Se per quanto riguarda lo svedese il ritorno si è concretizzato a gennaio, si sta parlando molto anche di quello del brasiliano, che andrà in scadenza con il Psg a fine stagione. Thiago Silva sarebbe ancora un innesto di qualità? I numeri lo confermano assolutamente.

