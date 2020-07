Calciomercato Milan – Thiago Silva confessa: ecco la sua volontà / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Come molti hanno fatto, anche Thiago Silva ha prolungato il proprio contratto per due mesi, in modo da poter concludere la stagione. Poi, però, scadrà definitivamente il suo contratto con il Paris Saint-Germain e sarà libero a parametro zero. Fino a pochi giorni fa ci si chiedeva ancora se potesse poi in realtà rinnovare col club francese, nonostante le tante squadre interessate, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale.

A darla ci ha pensato lo stesso Thiago Silva, che ha confessato: “Non volevo andarmene, la decisione è stata presa. La rispetto, e la rispetterò fino alla fine”. Insomma, è stato il PSG a decidere di non rinnovare il contratto di Thiago Silva, che dunque potrà accordarsi con qualsiasi altra squadra a partire dal primo settembre. I club interessati, nonostante si tratti ormai di un 36enne, non mancano: si è parlato di un possibile nuovo ricongiungimento con Carlo Ancelotti all’Everton, ma anche in Italia c’è la Fiorentina e, soprattutto, il Milan. I rossoneri lo riporterebbero volentieri a Milano, anche perchè sarebbe affascinante una riunione con Zlatan Ibrahimovic, che a quanto pare potrebbe anche rinnovare. Anche lo stesso Thiago Silva sembra non disdegnare la soluzione.

Rispetto a qualche settimana fa, però, il Milan ha rallentato e cambiato un po’ idea. La conferma di Simon Kjaer in difesa chiude, forse, all’arrivo di un altro difensore esperto. I rossoneri sono più a caccia di giovani forti e di prospettiva, mentre confidano nel fatto che Kjaer possa essere la guida e un’ottima soluzione in campo, come dimostrato in questi mesi. Anche perché l’ingaggio di Thiago Silva, salvo una clamorosa revisione al ribasso, è decisamente alto. Scendono dunque le quotazioni del Milan, ma ciò che adesso è certo è che Thiago Silva il prossimo anno non giocherà nel PSG. Per tutte le ultime su Ibra LEGGI LA NOTIZIA >>>