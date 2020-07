Calciomercato Milan – Terzino destro nel mirino: le ultime / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Sarà una piccola rivoluzione. Il Milan ha deciso di affidarsi a Ralf Rangnick e il manager tedesco ha già ben chiaro dove e come intervenire: diversi rinforzi a centrocampo, due attaccanti compatibili tra loro, un terzino sinistro giovane che possa dare il cambio a Theo, un paio di difensori centrali e un terzino destro che sia già pronto per fare il titolare, ma che non costi troppo e rientri anche nei parametri di gioventù stabiliti dal club.

Diversi i nomi in ballo, tra cui Denzel Dumfries del PSV Eindhoven che pare rappresentare la prima scelta. Appena dietro, però, c’è Emerson. Brasiliano classe 1999 sta giocando questa stagione nel Real Betis, ma è di proprietà del Barcellona. Dopo l’ottima annata, è finito nel mirino di diversi club, ma il Barcellona sembrava intenzionato a non privarsene, se non nuovamente in prestito secco. Nelle ultime ore, però, i blaugrana hanno aperto anche a una possibile cessione e dunque il Milan si è subito attivato.

L’ostacolo, tuttavia, è rappresentato dal prezzo del cartellino: il Barça chiede almeno 27 milioni. Cifra considerata troppo alta, vista l’età e la scarsa esperienza. Il prezzo, però, è giustificato dal fatto che il prestito al Betis scadrebbe in realtà al termine della prossima stagione e se il Barcellona lo cedesse prima, anticipando dunque la scadenza del prestito, dovrebbe pagare 9 milioni di penale ai biancoverdi. Insomma, non è facile. Anche perché la concorrenza è folta e agguerrita. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>