Calciomercato Milan – Szoboszlai, serve uno sforzo in più: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il centrocampo del Milan, a fine stagione, perderà Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, ai quali non verrà rinnovato il contratto e non è detto che Franck Kessié resti in rossonero. Ecco perché il club di Via Aldo Rossi interverrà in maniera robusta per rinforzare la propria mediana.

Il primo nome sulla lista del Milan è sempre quello di Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, una delle ‘scoperte’ di Ralf Rangnick, che assumerà presto il comando della Prima Squadra rossonera. Potrebbe essere proprio lui, Szoboszlai, la soluzione ai problemi di un Diavolo che porta pochissimo al gol i propri centrocampisti.

Da quando in Austria è ripartito il calcio post-coronavirus, Szoboszlai ha segnato 5 gol e fornito 6 assist tra campionato e coppa nazionale: un vero e proprio portento che il Milan vorrebbe portare in Italia. Il calciatore piace anche a Lazio e Napoli però, e, pertanto, qualora il Milan voglia veramente prenderlo, dovrà fare uno sforzo economico in più.

Se, finora, il budget stanziato per Szoboszlai era di 20 milioni di euro, 'calciomercato.com' ha ipotizzato che bisognerà alzare la posta oltre i 25 per strapparlo alla società di proprietà della 'Red Bull'.