Calciomercato Milan – Su Emerson piomba anche l’Inter: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, in questi giorni, dell’interesse del Milan per Emerson, classe 1999, terzino destro brasiliano di proprietà del Barcellona ma che, attualmente, gioca in prestito nella fila del Betis.

Emerson, secondo quanto riferito dal popolare quotidiano sportivo iberico ‘Mundo Deportivo‘, sarebbe però finito anche nel mirino dell’Inter e potrebbe dunque finire in nerazzurro nell’ambito dell’operazione che, al termine di questa stagione, dovrebbe portare Lautaro Martínez in Catalogna.

Il Milan non molla la pista Emerson, che piace molto dalle parti di Via Aldo Rossi e, pertanto, si profila un bel derby di mercato per il calciatore sudamericano. Sulle tracce di Emerson anche il Bayer Leverkusen, disposto ad investire 20-25 milioni di euro per portarlo in Bundesliga.

L'offerta accontenterebbe il Barça, anche se, va ricordato, il prestito di Emerson al Betis scadrebbe il 30 giugno 2021 e, quindi, prima di una qualsiasi operazione di mercato per il brasiliano, andrebbe prima risolto anticipatamente tale contratto.