Milan, Scaroni: “Se Ibrahimovic sta bene può continuare con noi” | VIDEO

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero attualmente infortunato. Il video

In questa stagione, finora, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha giocato appena 144' spalmati nell'arco di 4 partite in Serie A. È riuscito, però, ad andare in gol su calcio di rigore sul campo dell'Udinese prima di fermarsi per un nuovo problema muscolare. Lo svedese, classe 1981, è in scadenza di contratto e tutto lascia presagire come la sua esperienza rossonera sia conclusa. Paolo Scaroni, Presidente del Diavolo, però, ha lasciato le porte aperte a Ibra. Nel video le sue dichiarazioni