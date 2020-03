Calciomercato Milan – Riflessioni rossonere: quanti calciatori (e non solo) in dubbio

VIDEO MILAN – Il futuro del Milan rappresenta una vera e propria incognita. Sono molti i calciatori che sono a rischio per il prossimo anno. A partire da Zlatan Ibrahimovic, indeciso tra il rinnovo e il possibile addio al calcio giocato. Ante Rebic, invece, ha a disposizione un altro anno di prestito, ma pare che i rapporti con Ralf Rangnick non siano buoni. Theo Hernandez è una delle note positive del Milan di quest’anno e potrebbe ricevere alcune offerte interessanti: cosa farà il Milan in questo caso? E poi c’è anche la questione Stefano Pioli, che potrebbe lasciare il posto proprio di Ralf Rangnick, in pole per la panchina rossonera. Ecco il video.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android