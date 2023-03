Retegui obiettivo del Milan: il gran gol al Rosario Central | VIDEO

Mateo Retegui, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo, entra nel giro della Nazionale Italiana. Ecco uno dei suoi gol nel video

Mateo Retegui, classe 1999, centravanti argentino di proprietà del Boca Juniors ma attualmente in prestito al Club Atlético Tigre, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Retegui, inoltre, è entrato nel giro della Nazionale Italiana (ha il doppio passaporto) e il Commissario Tecnico Roberto Mancini potrebbe convocarlo per le partite contro Inghilterra e Malta del 23 e 26 marzo prossimo. Intanto, in questo video di 'GazzettaTV', vediamo uno dei gol realizzati da Retegui in campionato: vittima il Rosario Central