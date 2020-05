Calciomercato Milan – Rangnick segue dal vivo: sarà lui il difensore! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Il calcio riparte, almeno in Germania. Ieri si sono giocate le prime partite post emergenza Coronavirus. In campo anche il RB Lipsia, squadra di Ralf Rangnick, che gestisce il mercato di tutti i team del gruppo Red Bull. Il tedesco era in tribuna per osservare il match e, secondo i più maliziosi, per lavorare già in ottica Milan. Il Lipsia sfidava infatti il Friburgo, squadra in cui gioca un difensore che già da tempo si dice possa passare in rossonero nel prossimo mercato.

Si tratta di Robin Koch, centrale tedesco classe 1996. Sarebbe un classico colpo in stile Rangnick: giovane, promettente, semisconosciuto e a basso costo. Il Friburgo, infatti, lo valuta 14,5 milioni. Così, Rangnick dalla tibuna ha osservato con attenzione Koch, che ha fornito una prestazione decisamente positiva. Aveva anche trovato il gol della vittoria nei minuti finali, ma gli è stato annullato.

Di certo un difensore arriverà in casa Milan e non è così fantasioso pensare che Rangnick possa aver davvero messo sotto la lente di ingrandimento la prova di Koch ieri. Il tedesco piace molto al manager Red Bull e ha caratteristiche molto interessanti, potendo giocare anche da mediano. Dotato di fisico statuario, ha anche un eccellente controllo di palla. Sarà lui a giocare al fianco del capitano Alessio Romagnoli il prossimo anno? Il pacchetto arretrato del Milan è più o meno definito: oltre al 13 ci sono Matteo Gabbia in crescita, Simon Kjaer che sarà riscattato dal Siviglia e Leo Duarte, al rientro dall’infortunio. Lascerà invece Mateo Musacchio e serve proprio il suo sostituto. Koch si iscrive ai possibili papabili, le sue possibilità sono tutt’altro che poche. Per ulteriori informazioni LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓