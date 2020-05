Calciomercato Milan – Rangnick, 3 colpi a centrocampo! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Quando si vuole costruire una casa si parte dalle fondamenta, quando si vuole costruire una squadra si parte dal centrocampo. Il reparto di mezzo è quello più importante: aiuto alla difesa e supporto all’attacco, quello in cui si gioca il maggior numero di palloni durante una partita. Il Milan in estate è pronto all’ennesima rivoluzione degli ultimi anni, sotto ogni aspetto, rosa compresa. Il centrocampo, ovviamente, sarà il reparto che verrà maggiormente ritoccato.

Sono già certi gli addii di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, entrambi a fine contratto. Molto probabilmente però si unirà a loro Paquetà, che in Serie A non si è mai ambientato del tutto e che può comunque portare in casa Milan una buona somma. Anche il futuro di Franck Kessie è in bilico e dunque serviranno almeno altri tre rinforzi, considerando anche la possibilità di giocare con un centrocampo a due.

Ralf Rangnick è sempre più vicino al Milan, ma non nel ruolo di allenatore come ci si immaginava, bensì in quello di direttore dell’area tecnica. Avrà pieni poteri sul mercato e ha già individuato i possibili nuovi arrivi in casa Milan. Una costante: gioventù.

Il primo è Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000. Rangnick lo conosce bene in quanto di proprietà del RB Salisburgo e proprio per questo vuole portarlo con sé. Per caratteristiche sembra l’erede di Bonaventura: mezzala di inserimento, esterno o trequartista. Il costo è tutt’altro che proibitivo, vista la giovane età: 13,5 milioni.

Il secondo è Teun Koopmeiners, capitano dell’AZ Alkmaar classe 1998. Mediano di rottura, potrebbe essere il sostituto di Kessie. E se dall’ivoriano il Milan conta di ricavare almeno 20 milioni, il costo dell’olandese è di soli 14,5 milioni. Rangnick lo segue da moltissimo tempo e sembra aver già avviato i contatti per portarlo al Milan.

Infine, il più giovane di tutti: Samuele Ricci. Il Milan potrebbe pescare ancora una volta dall’Empoli. Nell’ultima stagione di Serie B, il classe 2001 (!!) si è messo in mostra attirando l’attenzione di moltissimi club. Con l’addio di Biglia e un Ismael Bennacer confermatissimo e sempre più leader, Ricci potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a basso costo e con grande resa. Avendo giocato solo in B e vista la giovanissima età, considerando anche la volontà del giocatore, è probabile che bastino 450mila euro per aggiudicarselo. Insomma, un colpo più che low cost. Per ulteriori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

