Calciomercato Milan – Pioli e i dubbi sul proprio futuro

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Non fa una piega, apparentemente, Stefano Pioli. Encomiabile. L’allenatore rossonero, nonostante le continue voci che si rincorrono sul futuro del Milan e sul proprio, continua a lavorare come se niente fosse, concentrato solo sugli obiettivi di squadra. Sono iniziate già prima che il campionato venisse interrotto le voci, ma durante la sosta hanno preso sempre più piede, fino a dare la sensazione che Pioli avesse già lasciato il Milan e che Ralf Rangnick fosse già arrivato.

Invece no. Alla ripresa degli allenamenti c’era ancora Pioli e ieri alla vigilia dell’importantissima gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia ha parlato ancora una volta Pioli. Ci ha messo lui la faccia. E alla domanda, immancabile, sul suo futuro ha risposto come se niente fosse, ancora una volta senza fare una piega: “Raramente a 14 gare dalla fine sapevo già il mio futuro, penso solo agli obiettivi della squadra e a riportare il Milan in Europa”.

Dichiarazioni perfette alla vigilia di un match importante come quello con la Juventus, ma che sono evidentemente di facciata. Pioli aveva detto di augurarsi un futuro lungo al Milan, ma è perfettamente consapevole di essere a un passo dall’addio. Rangnick è già in orbita Milan e a breve atterrerà a Milanello. Ciò che è vero è che qualche piccolissima possibilità di permanenza, forse, Pioli ce l’ha. Rangnick non è ancora chiaro se farà anche da allenatore o se ne sceglierà un altro.

Pioli nel corso dei mesi precedenti non ha fatto male. Certo, non si può dire neanche abbia fatto bene, ma sicuramente ha migliorato la situazione. Se nel corso di queste ultime settimane di stagione dovesse riuscire a sorprendere in modo deciso Rangnick e Ivan Gazidis, allora potrebbe anche giocarsi la riconferma. Resta molto difficile, ma Pioli ancora una volta non cambia il proprio operato: l’obiettivo è solo fare il meglio possibile. E se domani il Milan proverà a giocarsi la finale di Coppa Italia è anche merito suo. Per tutte le dichiarazioni LEGGI LA NOTIZIA >>>

