Calciomercato Milan – Occhi su un centrocampista del Liverpool! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan del futuro inizia a prendere forma. Il club rossonero ha fatto capire di non aver voglia di attendere la fine della stagione per muoversi sul mercato: già preso Pierre Kalulu a zero e tanti altri sono in lista. Uno dei nomi nuovi accostati alla squadra rossonera è quello di Marko Grujic.

Si tratta di un centrocampista, classe 1996, ovviamente in perfetta linea con i parametri della proprietà e di Ralf Rangnick: giovane e di grande talento. Di proprietà del Liverpool, al momento è in prestito all’Herta Berlino. A fine stagione farà ritorno in Inghilterra e con i Reds è sotto contratto fino al 2023. Quindi, niente sconti. Se il Milan lo vuole, dovrà pagare prezzo pieno, ovvero 14,5 milioni almeno.

Grujic è un centrocampista centrale, molto alto (191 cm) e dunque dotato di ottimo fisico, ma anche molto propenso al gioco di qualità. Sono una dimostrazione i 4 gol e i 3 assist già realizzati in stagione. Rangnick lo ha potuto osservare da vicino in Bundesliga e ora pensa di portarlo con sé al Milan. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓