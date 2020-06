Calciomercato Milan – Obiettivo Milenkovic: la richiesta viola | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vista la probabile partenza, a fine stagione, di Mateo Musacchio, il Milan sta cercando sul mercato un difensore centrale affidabile che possa fare coppia con il capitano Alessio Romagnoli nel cuore della retroguardia rossonera.

Il primo nome sul taccuino dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi è quello di Nikola Milenkovic, classe 1997, serbo di proprietà della Fiorentina. Milenkovic potrebbe essere ceduto per fare cassa e consentire al club di Rocco Commisso di trattenere gioielli come il portiere Bartlomiej Dragowski e il centrocampista Gaetano Castrovilli.

Milenkovic sembra essere l’indiziato numero uno alla cessione anche perché, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, la società viola sta incontrando più di qualche problema nel rinnovo di contratto del calciatore, il cui attuale accordo con il club gigliato scadrà il 30 giugno 2022.

La Fiorentina, per cedere Milenkovic, vuole almeno 35 milioni di euro. Potrebbe andare in porto persino un’operazione di scambio con il cartellino del centrocampista brasiliano Lucas Paquetá, valutato la medesima cifra dai rossoneri. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>