VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Edinson Cavani, attaccante uruguaiano classe 1987, lascerà il PSG a parametro zero dopo sette stagioni e potrebbe tornare in Italia, dove ha già giocato con Palermo e Napoli, per indossare la maglia del Milan, alla ricerca dell’erede di Zlatan Ibrahimovic. Ecco com’era andato Cavani sotto il Vesuvio in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ con numeri, curiosità e statistiche.

