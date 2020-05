Calciomercato Milan – Neymar è il sogno dell’estate! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Le sorprese nel calcio non sono mai mancate e mai mancheranno, ma ipotizzare certe cose è quanto meno azzardato. Secondo quanto scrivono in Spagna, il nuovo Milan di Ralf Rangnick avrebbe un grande sogno nel cassetto. Nel cassettone diciamo, perché il sogno è davvero grande e ha un nome ben preciso: Neymar.

Sì, avete letto bene. Neymar, la stella brasiliana del Paris Saint-Germain. Il brasiliano, dopo tre stagioni all’ombra della Tour Eiffel, è pronto a cambiare aria. Anzi, sembra non veda l’ora. Anche perché a partire da questa estate si attiva una clausola rescissoria da 165 milioni. Una cifra importante, ma decisamente più bassa rispetto a quella spesa dal club parigino (222 milioni).

Le prime scelte di Neymar sono ovviamente i club più ricchi e ambiziosi come Barcellona e Manchester City, ma a quanto pare un’idea sarebbe anche a tinte rossonere. Neymar considera il Milan un grande club, che presto potrebbe tornare ai fasti di un tempo. Soprattutto, si sentirebbe la stella della squadra e potrebbe giocare nello stesso campionato di Cristiano Ronaldo, in un duello a distanza. Inoltre, pochi mesi fa, dopo il passaggio di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, aveva detto di voler giocare con lo svedese.

Tuttavia, nonostante i tifosi più sognatori stiano già fantasticando sicuramente, è difficilissimo che Neymar vesta rossonero. Come detto, il prezzo del cartellino è esorbitante per un club come il Milan e in più ci sarebbe da considerare l’ingaggio davvero ricchissimo della stella brasiliana. Di conseguenza, o Elliott decide di fare un’enorme eccezione o il futuro di Neymar difficilmente potrà essere al Milan. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

