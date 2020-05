Calciomercato Milan – Mertens rossonero? Gattuso si vendica così … | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio, dalla Spagna, è rimbalzata una voce di calciomercato molto importante. Il Milan, infatti, sarebbe piombato su Dries Mertens, classe 1987, attaccante belga in scadenza di contratto con il Napoli. Mertens, 121 gol in 309 gare con gli azzurri, sarebbe dunque un concreto obiettivo del Diavolo per la stagione 2020-2021.

Perdere Mertens, però, per il Napoli sarebbe un colpo alle ambizioni di vertice della società di Aurelio De Laurentiis. Motivo per cui, secondo quanto riferito da ‘7 Gold‘, nel caso in cui davvero l’ex PSV Eindhoven accettasse la corte rossonera, il Napoli potrebbe rispondere al fuoco con il fuoco, andando a pescare proprio in casa rossonera i rinforzi chiesti dal tecnico Gennaro Gattuso per l’estate.

Sarebbe, in pratica, una sorta di ‘vendetta’ di Gattuso verso il suo ex club, nel quale giocano calciatori a lui molto graditi e che farebbero al caso del progetto tecnico della società campana. Gattuso sarebbe intenzionato a portare sotto il Vesuvio l’amico Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, il cui rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi, al momento, appare tutt’altro che scontato.

Quindi, Gattuso punterebbe dritto su un altro calciatore del Milan, il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, in rossonero dall’estate 2017, che, per caratteristiche fisiche e tecniche, è giudicato elemento idoneo per completare la mediana della squadra partenopea. Kessié potrebbe passare al Napoli di Gattuso per 25 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>