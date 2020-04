Calciomercato Milan – ‘MARCA’: “Ecco perché è sfumato Modric” | News

CALCIOMERCATO MILAN – Luka Modric al Milan. Quella che, per tanto tempo, è stata soltanto una chimera, sarebbe potuta divenire realtà al termine di questa stagione. Modric, classe 1985, infatti lascerà il Real Madrid a parametro zero dopo 8 stagioni e cerca un nuovo progetto tecnico nel quale sentirsi protagonista.

Secondo quanto rivelato da ‘MARCA‘, popolare quotidiano sportivo iberico, Modric lo aveva individuato nel Milan. L’operazione, però, per l’enorme insoddisfazione della tifoseria rossonera, è destinata a non andare in porto. Ecco i motivi dell’improvviso stop.

“Da mesi, il Milan aveva ormai in pugno l’operazione Luka Modric per giugno 2020: un grandissimo acquisto studiato da Zvonimir Boban, in ottimi rapporti col centrocampista croato che ha pensato di lasciare Madrid. L’acquisto è stato davvero molto vicino, prima che tutto sfumasse per l’addio di Boban al progetto Milan”, si legge su ‘MARCA‘.

Il quotidiano ha poi aggiunto sul futuro del croato: ""Modric adesso sta valutando il proprio futuro: rimanere per un ultimo anno al Real Madrid con Zinedine Zidane in panchina oppure andare all'estero, ci sta provando ora l'Inter Miami CF di David Beckham per un colpo internazionale".