Calciomercato Milan – Le parole di Iachini sul futuro di Chiesa | VIDEO

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il nome di Federico Chiesa è stato accostato al Milan subito dopo la conferma di Stefano Pioli in rossonero. L’allenatore stima molto il talento viola, avendolo allenato in passato e conoscendo le sue grandi qualità.

Le parole dell’allenatore viola, Beppe Iachini, sul suo calciatore (video in alto): “Chiesa resta? Sono domande che vanno fatte al presidente e ai dirigenti, che parleranno con il ragazzo e poi mi informeranno”.

AFFARE FLORENTINO LUIS, CI SIAMO: CIFRE E DETTAGLI >>>

Rocco Commisso l’ha praticamente annunciato il suo addio: “Gli ho dato il via libera“, ha riferito il presidente Viola. Quale sarà il futuro di Chiesa? Il Milan sogna!

Ricordiamo che Chiesa è un classe 1997, il prossimo ottobre compirà 23 anni. Alto 180 cm., piede preferito: destro. In questa stagione ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 11 gol e fornendo 7 assist. I numeri totali in Serie A, per un giocatore così giovane, sono già impressionanti: 133 presenze, 25 gol e 20 assist. E parliamo di un esterno offensivo, non di un centravanti o seconda punta.

LE ULTIMISSIME SU FEDERICO CHIESA AL MILAN >>>

INSIDIE E RISCHI DEI TRE PRELIMINARI D’EUROPA LEAGUE >>>