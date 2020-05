VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988, è al Barcellona dall’estate 2014: ha segnato 35 gol in 299 gare in blaugrana. Vediamo le cinque reti più belle di Rakitic in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓