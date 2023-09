Milan, preso Jovic: i suoi gol in Serie A con la Fiorentina | VIDEO

Il Milan ha preso Luka Jovic dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di calciomercato. Gol e highlights del serbo in viola nella stagione 2022-23

Il Milan di Stefano Pioli ha preso l'attaccante Luka Jovic dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di calciomercato. Acquisto a titolo definitivo: contratto di un anno con opzione su ulteriori tre stagioni in rossonero. Vediamo, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', gol e highlights del serbo in Serie A con la maglia viola nella stagione 2022-2023!