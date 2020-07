CALCIOMERCATO MILAN – James Rodriguez: sogno possibile / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Non solo calcio giocato. È pur sempre estate e, dunque, c’è anche il calciomercato a tenere banco.

In casa Milan non sembra esserci grande movimento, ma in realtà i rossoneri stanno valutando diverse possibilità e diversi giocatori. Una delle ultime idee sembra essere James Rodriguez, fantasista colombiano classe 1991 del Real Madrid, che pare sempre più vicino a cambiare aria.

Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e ormai è fuori dal progetto. Ultima estate utile per monetizzare da una sua cessione. La richiesta parte da 42 milioni, ma si può scendere molto nella parte fissa, aggiungendo dei bonus. Il Milan ci pensa e studia l’offerta da presentare. Nella video news le ultime. Il suggerimento è stato colto… LEGGI LA NOTIZIA >>>