Calciomercato Milan – Il Leeds fa sul serio per Florentino | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Giudicati incedibili l’ivoriano Franck Kessié e il franco-algerino Ismaël Bennacer, il Milan, in vista della stagione 2020-2021, che vedrà impegnati i rossoneri anche in Europa League oltre che in campionato ed in Coppa Italia, cerca un altro paio di centrocampisti potenzialmente titolari da annettere nelle propria fila.

Paolo Maldini e Frederic ‘Ricky’ Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, ne avrebbero individuato uno in Florentino Luís, classe 1999, centrocampista centrale portoghese di proprietà del Benfica che, nell’ultima stagione, ha totalizzato 18 gare con la compagine lusitana allenata da Bruno Lage e da poco affidata alla conduzione tecnica di Jorge Jesus.

Sotto contratto con le ‘Aquile‘ di Lisbona fino al 30 giugno 2024, Florentino può partire per una somma compresa tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Il Diavolo, con il D.S. Massara, tiene vivi e caldi i contatti con il suo entourage, pronto ad affondare il colpo ma, in questi giorni, se davvero vorrà acquistare il numero 61 del Benfica, giudicato, in patria, il nuovo Paul Pogba, dovrà accelerare …

Questo perché sulle tracce di Florentino si è messo l’ambizioso Leeds United del Presidente italiano Andrea Radrizzani, neo-promosso in Premier League, competizione che tornerà a disputare a ben 16 anni di distanza dall’ultima volta. Florentino alla corte del ‘Loco‘, il manager argentino Marcelo Bielsa? Spetta al Milan, in pole position per il calciatore, capire se vorrà puntarci o meno. Altrimenti volerà in Inghilterra. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

