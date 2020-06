Calciomercato Milan – Ibrahimovic, tre possibilità in Italia: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – “Non è più il Milan di una volta, questo club non ha un progetto. Se sono qui è soltanto per passione”. Con queste parole, pronunciate qualche giorno fa, a Milanello, dinanzi ai compagni di squadra ed indirizzate ad Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, Zlatan Ibrahimovic ha di fatto certificato il suo addio al Milan al termine della stagione.

L’attaccante svedese, classe 1981, è attualmente infortunato e non rientrerà in campo prima dell’inizio del mese di luglio. Intanto, però, i ‘rumors‘ sul suo futuro continuano a susseguirsi. Nel caso in cui Ibrahimovic, realmente, lasciasse il Diavolo l’ipotesi più probabile, al momento, è che faccia ritorno in patria, in Svezia, per firmare con l’Hammarby, club di Stoccolma di cui è socio.

Anche se, secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, per Ibrahimovic restano valide anche tre ipotesi italiane, che portano al Napoli ed al Bologna dei tecnici amici Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic, nonché la suggestione Monza, neo-promosso in Serie B, con Silvio Berlusconi Presidente ed Adriano Galliani dirigente.