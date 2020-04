VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora in bilico. Lo svedese ha il contratto in scadenza e fino a poco tempo fa sembrava destinato ad andar via perché incompatibile con Ralf Rangnick, probabile nuovo manager rossonero. In realtà, a quanto pare, il tedesco non ha mai rifiutato l’idea di lavorare con Ibra. Nella video news le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓