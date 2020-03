VIDEO MILAN – Sembrava vicino al rinnovo, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha convinto tutti e anche lui si è convinto di poter fare ancora molto bene in Serie A col Milan. Tuttavia, l’addio di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, ormai certo, può cambiare le cose in modo decisivo. In questa video news tutte le ultime informazioni a riguardo.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android