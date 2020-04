VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sarà un Milan giovane e a basso costo. Ciò significa però che se ci fosse qualche occasione a parametro zero di giocatori più esperti, i rossoneri non si tirerebbero indietro. E di giocatori prossimi allo svincolo ce ne sono molti. Ivan Gazidis ci pensa. Nella video news un elenco di potenziali giocatori interessanti per i rossoneri.

